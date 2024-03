Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 24 de marzo de 2024, p. 9

Londres. La princesa Catalina, que tenía conmocionado a todo el Reino Unido desde mediados de enero, después de su misteriosa operación abdominal, acaparó ahora todavía más la atención del país, tras anunciar el viernes que padece un cáncer.

El anuncio estuvo el sábado las primeras páginas de la prensa británica, que adora a Catalina.

Catalina, no estás sola , escribe el tabloide The Sun. Otro, el Daily Mail atacó a los comentarios en las redes sociales. The Times se aferró al discurso positivo de la princesa en el mensaje en el que anunció su cáncer, con un esperanzador superaré esto .

Catalina es muy querida en Reino Unido, y tiene probablemente la misma popularidad que gozó en su día la princesa Diana.

Catalina nos ha dicho lo que tiene en un emotivo mensaje. No sabemos el tipo de cáncer que padece ni el tiempo de recuperación. Y no necesitamos saberlo. Tiene derecho a la privacidad como cualquiera , afirmó el columnista de The Independent, Sean O’Grady.

La biógrafa real Claudia Joseph declaró: esperaría que se acabaran las especulaciones pero, en realidad, son las redes sociales y la gente suele ser increíblemente viral y trolea a diestra y siniestra (...) Especulan y dicen auténticas tonterías .

En su mensaje de video, Catalina explicó que ella y Guillermo habían estado decididos a proteger su privacidad y dar tiempo a sus hijos, para entender lo que estaba pasando.

En un plazo de dos meses, la familia real británica se ha encontrado con que dos de sus miembros de mayor peso, el rey Carlos III y su nuera la princesa Catalina, se encuentran afectados por un cáncer, cuya naturaleza no se ha especificado en ninguno de los dos casos.

En una situación inédita, Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, hermano del rey, había anunciado en enero que padece un melanoma maligno, un cáncer grave de piel.