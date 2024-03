Después de una cirugía de rodilla en 2022, el jalisciense se rencontró con su mejor forma deportiva y se notó durante su interpretación, ovacionada por los asistentes. Con su resultado mejoró el sitio 33 que obtuvo en Saitama, Japón 2023, cuando una lesión le impidió llegar a la final. Un año antes, en Montpellier 2022, el patinador declinó a participar luego de que sus patines no llegaran a tiempo.

Esta es la competencia que más he disfrutado en mi vida. Llevaré este Mundial en mi corazón para siempre. Voy a esforzarme lo más posible los próximos dos años para ver qué resultados puedo obtener. Espero que este sentimiento siga creciendo , comentó el patinador al sitio Golden Skate.

Me siento genial con el entrenamiento y con el camino que llevo rumbo a los Juegos Olímpicos. Espero seguir desarrollando mis habilidades con el patinaje y tener un resultado histórico los próximos años , comentó al sitio Anything Goes.

El mexicano ha mostrado un enorme progreso los últimos meses; un objetivo que persigue desde que impactó al mundo con su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín 2022.

El primer lugar fue para Yuma Kagiyama de Japón (309.65), el segundo se lo llevó Adam Siao Him de Francia (284.39) y el tercero lo obtuvo el nipón Shoma Uno (280.85).

Con el Mundial en Montreal comenzará el proceso clasificatorio de Carrillo rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Milán-Cortina d'Ampezzo en Italia 2026.

Olvera va por medalla

El clavadista mexicano Osmar Olvera buscará hoy subir al podio en la prueba de trampolín de tres metros individual, luego de ubicarse en el noveno lugar en la modalidad sincronizada junto con Rodrigo Diego en la Copa del Mundo que se realiza en Berlín, Alemania.

En otros resultados, Martha Sandoval ocupó el décimo puesto en la Copa de Aguas Abiertas en Egipto. La seleccionada olímpica logró un registro de 2:04.38.7 horas en los 10 kilómetros como parte de su preparación rumbo a París 2024.