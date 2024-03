No obstante, el partido se le complicó a las universitarias en la recta final del primer tiempo, cuando al 45+4 la silbante Fernanda Galán expulsó a Paola Chavero por una falta en el área sobre Aisha Solórzano, y además marcó un tiro libre directo en favor de las visitantes.

La anotación tempranera motivó a las locales, que a partir de ese momento no dejaron de atacar la portería contraria.

En el segundo tiempo, el equipo de La Franja salió con la encomienda de revertir el marcador al tener superioridad numérica en la cancha, lo cual logró al minuto 57 por medio de Savianna Gómez, quien tras un disparo cruzado de Solórzano, únicamente empujó el balón para traspasar la línea de gol y hacer el 2-1.

Las locales no se desanimaron y buscaron rescatar al menos el empate, pero al 73 recibieron otra estocada, luego de que Gómez firmó un doblete para conseguir el 3-1 y silenciar la tribuna universitaria.

En la recta final, cuando parecía que el marcador no se movería más, la afición auriazul comenzó a alentar a su equipo con el clásico ¡Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer!, lo cual resultó efectivo, toda vez que las felinas lograron el 3-2 al 89 gracias a un gol de Alejandra Guerrero, quien sólo unos minutos después, al 90+3, anotó otro tanto con un cabezazo para conseguir un doblete y firmar la igualada 3-3, con lo que su equipo permaneció en zona de liguilla.

En el estadio Nemesio Diez, el Toluca empató sin goles ante el León, con lo que ambos desperdiciaron la oportunidad de sumar puntos en busca de afianzarse dentro de las primeras ocho posiciones de la tabla.