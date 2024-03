D

e memoria privilegiada, sus recuerdos son un verdadero archivo de nombres y sucesos históricos. Cuidadoso de no usurpar voces, raramente escribe en primera persona. Incluso cuando él ha estado o fue protagonista de las historias que teje, se ahorra la vanidad de escribir desde el yo. Investigador y periodista riguroso, no se deja llevar por el ruido y la desinformación: busca las fuentes, habla con actores en el terreno, confirma la nota, revisa el contexto, sus implicaciones. Su oído atento, olfato político y visión aguda, se combinan con una pluma predilecta que ayuda a educar, informar y analizar. Sus columnas y entrevistas son verdaderas cátedras. Periodismo que no educa, simplemente es entretenimiento , decía José Santos Valdés, uno de los padres fundadores del normalismo rural. El periodista Luis Hernández Navarro es, entre sus múltiples oficios, un tejedor de historias que ayudan a educar.

Marcado por los sucesos de la década de los 60 en México y el mundo, desde su juventud, Hernández Navarro se comprometió con las luchas sociales, primero en el movimiento obrero en el Valle de México, en la zona de Ecatepec, con los trabajadores de muebles , contó a Kau Sirenio. Después se incorporó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde comenzó su militancia sindical desde la base y llegó a ser secretario general del sindicato. En esta etapa participó de la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también pudo acercarse más a otras luchas, de organizaciones campesinas, cafetaleras y al movimiento indígena. En 1995 sería convocado al cuerpo de asesores por la paz con justicia y dignidad por el EZLN.

Hernández Navarro conoce muy bien al movimiento magisterial democrático, su historia, sus actores, su mística, sus formas, sus debilidades. En 1981 publicó Las luchas magisteriales 1979-1981 y más tarde también Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial (2011) y No habrá recreo. Contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial (2013). Desde el conocimiento y acompañamiento al magisterio crítico, Hernández Navarro se ha involucrado también en los debates sobre el proyecto educativo del país.

Los terribles sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos y otros tres fueron asesinados, calaron hondo en amplios sectores de la sociedad mexicana. Frente a las múltiples y multitudinarias exigencias de justicia y presentación con vida de los jóvenes de Ayotzinapa en México y el mundo, los poderes formales y reales de México respondieron con campañas de desprestigio y criminalización contra las escuelas normales rurales y contra sus estudiantes. Conmovido y convocado por aquellos hechos, Hernández Navarro participaría de múltiples formas en la exigencia de verdad y justicia para los 43 de Ayotzinapa. Para ayudar a echar abajo esa larga e intensa campaña de desprestigio contra las normales y sus estudiantes, que ni era nueva ni acabaría en aquellos días, Hernández Navarro se dio a la tarea de investigar con mayor profundidad sobre las normales, sus estudiantes y sus murales; de hacer entrevistas, de encontrar historias, escribirlas, tejerlas y ayudar a explicar a otros por qué las normales y las y los normalistas son tan incómodos para el Estado mexicano. El resultado: La pintura en la pared. Una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales (2023).