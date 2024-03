n análisis que no puede captar dónde está la izquierda y dónde está la derecha no está en condiciones de comprender a Brasil.

En resumen, el enfrentamiento entre neoliberalismo y antineoliberalismo caracteriza nuestro periodo político. Hay detalles, aspectos parciales, pero nada cambia este enfrentamiento central.

El gobierno de Lula es un gobierno antineoliberal, con la dificultad de que fue elegido sin mayoría en el Congreso y heredando un presidente del Banco Central neoliberal, designado por Bolsonaro.

Esto diferencia el tercer mandato de Lula de los demás. Las alianzas son fundamentales para poder convivir con un Congreso en el que no hay mayoría. Tiene que vivir, al menos durante la mitad de su mandato, con tipos de interés extremadamente altos.

Pero nada que caracterice erróneamente su mandato, frontalmente antineoliberal y de izquierda. Quien pierde esta perspectiva pierde la capacidad de comprender el Brasil contemporáneo.

Ni siquiera la derecha piensa que la izquierda esté muerta. Al contrario. Acusan a la izquierda de haberse apropiado de Brasil y de querer siempre más.

Entonces, ¿de dónde salen los artículos en Internet que dicen que la izquierda está muerta ? Son el tipo de tema que no me interesa, porque no me ayuda ni a entender el Brasil de hoy ni a la propia izquierda.

¿Quién preside hoy Brasil, con las alianzas imprescindibles para no tener mayoría? ¿Dónde está la izquierda? ¿Está a la derecha?