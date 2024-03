K

aja Kallas, primera ministra de Estonia, 21 de marzo: Para evitar la tercera guerra mundial, Rusia debe perder . Margarita Robles, ministra española de Defensa, 17 de marzo: La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente . Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, 18 de enero: No podemos dar la paz por sentada . Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, 19 de enero: En un periodo de cinco a ocho años, Rusia podría atacar Europa . Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, 21 de marzo, tan original como siempre: Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra .

Este es el bombardeo diario al que mandatarios europeos de todos los colores políticos vienen sometiendo a sus ciudadanos durante los últimos meses. Si la escalada bélica continúa y Europa Occidental acaba entrando en la guerra de Ucrania, no será porque no estemos avisados y porque no hayan preparado el terreno, tanto con palabras como con hechos. El informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, publicado el 11 de marzo, señala que los países europeos han duplicado la compra de armas en el último lustro, en beneficio, claro está, de Estados Unidos. Según la dependencia europea respecto al suministro armamentístico de Washington, ha pasado del 35 al 55 por ciento.

Detrás del despertar bélico europeo, que viene de lejos pero se ha acelerado las últimas semanas, está la posibilidad real de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y se desentienda de la guerra de Ucrania, dejando a Kiev a merced de Rusia y de lo que decidan los europeos.

En ningún lugar estaba escrito que la retirada del belicismo estadunidense debiera sustituirse con el renacer de un militarismo europeo que nunca aportó al continente episodios de los que enorgullecerse. Era, de hecho, una oportunidad de oro para apostar por la diplomacia, la distensión y la negociación, pero el partido de la guerra se ha impuesto sin apenas tener que dar la batalla.

Lo hace por varias razones, entre las cuales la económica no es la menor. La industria armamentística, conectada directamente a los presupuestos públicos, suele ser un importante revulsivo para economías tocadas como la europea, muchos de cuyos países juegan con la recesión. Rusia es un ejemplo presente y evidente. Pese a las dificultades y a las sanciones, crece en términos macroeconómicos gracias a la venta de hidrocarburos y al esfuerzo de guerra que está realizando toda su industria.