a desigualdad es inevitable y NADA podemos hacer al respecto –escribía Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, en su cuenta de X del 4 de abril de 2022–. Debemos adaptarnos a la realidad, nos guste o no. Lo importante es la actitud con que enfrentas tu desigualdad, ¿como víctima o como héroe? Revisa tu actitud: lamentarte del éxito ajeno no es NADA bueno . También escribió: “Los intentos de transformar a la sociedad para que todos ‘encajen en el mismo molde’ inevitablemente nos llevarán a la tiranía”. Y, ya instalado en la contemplación de sus propias joyas de sabiduría, agregó: La desigualdad es una condición natural de la vida y del ser humano .

Es curioso que quien llama a no lamentarse y a resignarse como héroe frente a lo natural de la vida, ahora se queje de que el SAT le quiera cobrar los 63 mil millones de pesos que le debe a la hacienda pública: Esos pretendidos cobros son actos de injusticia , ha dicho en su último mensaje, por la televisión abierta de la que detenta una concesión, en el que se niega a pagar los impuestos que debe. Es curiosa su actitud de víctima porque entraña lo que han tratado de vendernos los comerciantes de la libertad del más rico: negarle las injusticias a los pobres para que las tomen como infortunios personales. Es decir, despojar las desigualdades de color de piel, clase social, géneros, discapacidades, y geográficas de su carácter histórico y estructural para reducirlas al ámbito íntimo. Así, si todo es cuestión de suerte –o, peor: de que eres menos listo y preparado que el heredero Salinas Pliego para generar riqueza–, tu desgracia es tuya y nada cambia con lamentarse en público, porque no existe nadie responsable de ella. Esa es la diferencia entre la injusticia y la mala suerte. Lo de él es puro infortunio: que ya no exista la condonación de impuestos a las grandes empresas y que el régimen de consolidación, una simulación de la evasión fiscal, se haya terminado hace tiempo. En cambio, la de las desigualdades es una injusticia que no depende de la mala fortuna, sino de la estructura del poder. No es inevitable, como él asegura, sino que es el tema central de la transformación.