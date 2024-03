Néstor Jiménez

Sábado 23 de marzo de 2024

Luego de que en un informe interno el partido español Vox, de extrema derecha, ofreció su apoyo a la candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, ésta señaló ayer: Yo con Vox ni a la esquina, así de clara . Afirmó que no le han propuesto ningún respaldo y aseveró que es más fácil que Morena (esté) cerca de Vox que yo .

En su conferencia de prensa en la colonia Anzures, se preguntó a Gálvez sobre el documento elaborado por el partido español por medio del Foro Madrid y la Fundación Disenso y que fue dado a conocer por La Jornada.

Al referirse a la reunión que en 2021 tuvo parte de la bancada del PAN en el Senado con integrantes de Vox, cuando ella formaba parte de ese grupo parlamentario, la candidata expuso que no acudió a dicho encuentro. Yo pinto mi raya clarita, clarita, no me ando con rodeos. Yo se los dije al grupo parlamentario: yo no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva .

Enseguida, Gálvez reprochó que aquí pasan de que soy trotskista espantosa de izquierda a que soy de ultraderecha. Pónganse de acuerdo por dónde me quieren atacar, o sea: cuando le convenía a la derecha, a ultraderecha, que estaba impulsando un candidato, pues era yo la trotskista, era el espanto de izquierda. Y ahora, cuando me quieren atacar me quieren acusar de derechista. No soy ni una ni la otra .

La hidalguense se definió como una persona no radical, y tras elevar el tono de voz, insistió en que de su parte no ha habido algún acercamiento con el partido español: “No existe. No los he visto nunca en mi vida. No me han planteado nada, no hay, no existe ese planteamiento. Se lo inventan, se lo inventan, se lo elucubran; no sé si se echa una mota alguien y entonces escribe y dice ‘Xóchitl está vinculada’. No, no existe, de verdad, no existe, no, ni los conozco, con eso te digo todo. No los he visto nunca en mi vida”.

