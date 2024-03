López Obrador condenó de nuevo la guerra sucia que ha emprendido el sector conservador en redes sociales con la etiqueta “narcopresidente”. Y añadió: “Ahora supe que era un grupo afín al bloque conservador de México, porque a veces dicen ‘derecha’, ‘extrema derecha’. No, es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un solo bloque, no hay matices. Dicen que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a hacer también guerra sucia”.

En alusión al informe del partido Vox, cuyo nombre no mencionó, el mandatario refirió: Me estaban contando que ya se habla de que gente simpatizante de nuestro movimiento de la transformación son los que están de asesores de nuestros adversarios, porque nos ayudan mucho . Irónico, señaló que un consejo no se le niega a nadie, pero apuntó que no iba a llegar a tanto.

López Obrador aseveró que el hashtag narcopresidente, que sembró la derecha para vincularlo con el crimen organizado, ya llega a varios millones de menciones. “Se lanzan con sus publicistas en contra de nosotros; se gastan miles de millones de pesos en la guerra sucia de manera descarada y vil, lo externan, lo declaran: ‘si no avanzamos’, dicen, ‘guerra sucia’, pero guerra sucia”.