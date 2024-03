M

ás exhibido y bañado de boñiga no puede estar, pero una vez que Presidencia de la República publicó su expediente fiscal y el voluminoso adeudo que mantiene con el SAT, Ricardo Salinas Pliego fingió demencia y de plano decidió no grabar otro de sus videos ramplones –que sólo lo pintan de cuerpo entero–, aunque a cambio el autodenominado tío Richi decidió regalar mil 500 boletos para el partido entre las selecciones de México y Argentina, que ayer se jugó en el estadio del equipo de futbol Mazatlán, de su propiedad.

Así lo publicó en la red social X: “antes de dormir por acá en España les voy a regalar a mis sobrinos de Mazatlán, Sinaloa, mil 500 boletos para el partido de miseleccionmx vs Argentina a jugarse hoy por la tarde en el estadio del @MazatlanFC. Los primeros mil 500 que lleguen a la taquilla del estadio y digan que su tío les regaló el boleto, entran gratis!!!”

Pero bueno, si está dispuesto a dilapidar y regalar entre 6 y 8 por ciento del boletaje (El Encanto, estadio del Mazatlán, tiene una capacidad de 25 mil espectadores, aunque sólo se utilizan alrededor de 19 mil butacas) del citado partido futbolero, pues nada mal estaría que se acordara que sobradamente tiene con qué pagar algo así como 63 mil millones de pesos en impuestos no cubiertos, y esos definitivamente no son gratis.

Por cierto, qué casualidad que en plena trifulca fiscal que lo tiene al borde de un ataque de nervios Salinas Pliego haya decidido subirse al avión –el suyo– para buscar el cobijo de la ultraderecha gachupina, la misma que guarece a nefastos personajes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que descaradamente pretende meter las manos en el proceso electoral mexicano (se le hace agua la boca), no sin la participación de golpistas como el propio ¡tío Richi y demás empresarios y políticos de la misma ralea, todos bajo el resguardo de la corona española.