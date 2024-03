Declaración de la Redh-capítulo México

J

osé Martí, refiriéndose a la perversión moral que corroía las entrañas del imperio estadunidense, señaló: creen en el derecho bárbaro como único derecho . Ese derecho de barbarie es el que practica aún con toda impunidad en el mundo y muy específicamente contra el pueblo cubano. No hay ley, no hay norma, no hay límite alguno para imponer unilateralmente un feroz cerco a una pequeña isla por el atrevimiento de defender su soberanía.

Su pretensión declarada descaradamente desde 1961, ha sido provocar desesperación y hambre para derrocar al gobierno cubano. Una a una, cientos de medidas se han puesto en marcha para apretar y profundizar el cerco.

Durante la pandemia cerraron el acceso a ventiladores pulmonares y otros insumos médicos vitales, que siguen cancelados, porque la resistencia inquebrantable de Cuba y su empeño por la vida de muchos pueblos es para EU un acto de terrorismo.

Se otorgan la legitimidad de sentenciar a toda una nación a través de su maquinaria intervencionista. Mienten de manera impúdica todos los días y se dedican a provocar actos de desestabilización interna y acusan a la propia víctima de violar derechos humanos.

En medio de esta difícil situación, Cuba sigue desarrollando actividades culturales, encuentros y ferias del libro, festivales de jazz, vacunas esenciales y misiones médicas de solidaridad.

La Red en Defensa de la Humanidad, Capítulo México (Redh-capítulo México), se pronuncia firmemente contra la agresión y el intervencionismo estadunidense contra Cuba y exige el cumplimiento de la resolución contra el bloqueo votada anualmente en la ONU.

Tatiana Coll, Nayar López, Darío Salinas y Raúl Romero

Atentado en Moscú y el ataque mediático

Ante el atentado ocurrido en la sala de conciertos Crocus City Hall, en Moscú, que dejó cientos de heridos y decenas de muertos, es necesario enfatizar la narrativa construida por los monopolios mediáticos rusofóbicos que intenta alejar a la opinión pública de considerar posibles responsabilidades de Ucrania y aliados de Estados Unidos en este crimen atroz.

En esa intentona de ver cuál desinformación se viraliza más y tiene mayor credibilidad, la Casa Blanca sugirió que el atentado es parte de la supuesta inconformidad de los rusos hacia su gobierno y otra que el ataque lo perpetró el Estado Islámico.