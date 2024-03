Afp, Reuters, Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 23 de marzo de 2024, p. 17

Washington. La comunidad internacional condenó ayer el ataque con saldo de 60 muertos y más de 115 heridos en la sala de conciertos Crocus City Hall en las inmediaciones de Moscú.

La Casa Blanca dijo que las imágenes son simplemente horribles y difíciles de ver, y nuestros pensamientos obviamente estarán con las víctimas de este terrible, terrible ataque a tiros , declaró el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

El 7 de marzo, la embajada de Estados Unidos advirtió que extremistas estaban planeando un ataque, cuando faltaban pocos días para las elecciones presidenciales rusas. Kirby aseguró que Washington no tuvo conocimiento previo de este hecho en particular y que no cree que la advertencia de hace unos días esté relacionada.