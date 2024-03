De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de marzo de 2024, p. a27

La selección mexicana Sub-23 cayó 4-2 ante su similar de Argentina ayer en un duelo amistoso celebrado en el estadio El Encanto, sede del Mazatlán FC. En el primero de los dos partidos de preparación entre ambas escuadras, los dirigidos por el ex jugador Javier Mascherano se adelantaron al minuto 13 con un penal cobrado por Thiago Almada, tras una falta del tricolor Emilio Lara. El segundo tanto de la albiceleste, que se prepara para los Juegos Olímpicos de París, justa a la que no calificó el combinado mexicano, llegó al minuto 25 gracias a una excelente definición de Pablo Solari. El equipo comandado por Ricardo Cadena consiguió el empate 2-2 antes del descanso con las anotaciones de Ettson Ayón (32) y Jordan Carrillo (45+2). No obstante, los sudamericanos sellaron el triunfo con un doblete de Lucas Beltrán (49 y 68).