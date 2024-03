No he anunciado nada hasta ahora, porque no había qué decir. Siempre he mencionado que el día en el que tenga algo que comunicar, lo haré. Nunca me he escondido. Estaré centrado en la selección cuando llegue la Eurocopa, creo que para entonces (mi futuro) ya estará resuelto , explicó la estrella del PSG en relación a su siguiente escala en el futbol.

El futbolista, de 25 años, también fue interrogado sobre su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París este año e insistió en que no es una decisión que dependa de él, sino más bien del equipo en el que se encuentre en ese momento.

Siempre he tenido el mismo deseo, he dicho que los Juegos Olímpicos en París son un even-to especial y que quería estar ahí. No depende de mí. Mi intención no ha cambiado, pero la decisión final no me corresponde a mí. Estoy en un momento de mi vida en el que tomo distancias. Si voy, viviré un sueño. Si no, tendré que aceptarlo , declaró.

El Madrid, que según los rumores sería probablemente el destino de Mbappé para la próxima campaña, envió una carta a la Federación Francesa de Futbol para informarle de que no liberaría a ninguno de sus elementos extranjeros para la justa veraniega parisina.

La selección francesa, en tanto, afronta este sábado ante Alemania una dura prueba de cara a la Eurocopa, aunque no contarán con Antoine Griezmann.