▲ El goleador con el Feyenoord en la liga holandesa no jugó ante Panamá y se le vio molesto pateando una hielera. Foto @miseleccionmx

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 23 de marzo de 2024, p. a10

En pleno desarrollo de la Copa del Mundo de Qatar, el ex futbolista Jaime Lozano formó sobre una pizarra magnética un equipo con 33 jugadores que podían ser el relevo generacional de México rumbo a futuras competencias. En sus planes estaba construir una base de elementos formados en la Liga Mx, con perfiles diferentes y sin los experimentados Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Henry Martín. Rodeado de otros entrenadores en un programa de televisión, el Jimmy solía repetir que jugar de otra manera era posible, porque conocía al menos tres alternativas por puesto y la mayoría compartía su pensamiento.

Tras nueve meses al frente del Tricolor, Lozano no sólo ha mantenido a la mayoría de los nombres que heredó del argentino Gerardo Martino, criticado por no renovar sus convocatorias, sino que además ha sido señalado por no darle minutos a jóvenes talentos como Santiago Giménez, goleador con el Feyenoord en la Eredivisie y quien permaneció en la banca durante la semifinal contra Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf mientras Martín y el colombiano-mexicano Julián Quiñones fueron titulares.

A un jugador le pesa bastante , afirma el ex mundialista Miguel Layún al ver en un video al delantero formado en Cruz Azul pateando una hielera a su regreso al banquillo. Santi viene de Europa, está en buen momento y só-lo expresó su malestar. Es preferible eso a que le dé lo mismo jugar o no con la selección . Entre la última formación de Martino en Qatar y el equipo que utilizó Lozano para avanzar a la final del domingo contra Estados Unidos, hay apenas seis diferencias: las ausencias de Alexis Vega, Héctor Moreno y Héctor Herrera, en lugares que ahora ocupan Quiñones, Jesús Orozco y Érick Sánchez.

Pocos cambios

Giménez, quien quedó fuera del Mundial, está en el sitio que dejó el argentino-mexicano Rogelio Funes Mori, mientras Érick Aguirre es el remplazo de Kevin Álvarez. El resto de los seleccionados en la Liga de Naciones fueron parte del proceso de Martino, a excepción de los porteros que no tuvieron actividad como Rodolfo Cota y Alfredo Talavera, y cuya suplencia quedó en manos de Luis Malagón y Julio González. A pesar de que México fue campeón en la Copa Oro y que hoy es finalista de nuevo en la zona, un gran sector de aficionados en redes sociales critica el cambio de postura del entrenador.