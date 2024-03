Pablo Espinosa

Señoras y señores, con ustedes ¡las hermanas Labeque!

Vestidas como se vestía Mozart, sonrientes, explosivas, se sienta cada una en el banquillo de un gran piano de concierto y desde el primer compás, las primeras notas, todo es efervescencia.

Son sencillamente espectaculares.

Su reinado data de más de medio siglo: hace 55 años grabaron su primer disco, Visions De L’Amen, con la colaboración directa en el estudio del autor de esa obra, Olivier Messiaen.

Desde entonces, los compositores más importantes del orbe han trabajado grabaciones de sus obras con Katia y Marielle Labeque, hijas de Alda Cecchi, su maestra de piano, su inspiración.

Lo de ellas es el piano a cuatro manos, ya en dos pianos, ya en el mismo teclado. Han rebasado con creces toda definición, pues su poderío abarca los géneros musicales más diversos, sorprendentes.

El Disquero ha seguido de cerca la discografía impresionante de estas bellas francesas que han visitado varias veces México, todas, inolvidables.

Valga un ejemplo en botón para demostrar la sorprendente amplitud de sus dominios: ellas dos con sus respectivos pianos y el compositor dominicano Michel Camilo en el propio, desplegando Caribe en la sala Nezahualcóyotl, pieza de velocidades increíbles, profusión de notas, ritmos dorados por el sol. Música caribeña.

Esa obra, Caribe, quedó registrada en uno de sus discos, Love of Colours.

Y así, el repertorio barroco, el jazz, el ragtime, el flamenco, el pop, el rock, todos los confines.

Sus discos son siempre muy personales, sorprendentes, llenos de magia. Para ellas han escrito obras fabulosas grandes maestros, como Luciano Berio: Línea, para dos pianos y percusiones; o mi querido amigo Michael Nyman: Water Dances; o el gran compositor argentino Osvaldo Golijov, quien escribió para ellas Nazareno; o el extraordinario Louis Andriessen y su Hague Hacking; o bien el gran Philip Glass, quien les escribió un monumental Concierto para dos pianos y orquesta, estrenado por la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel.

Es precisamente con Philip Glass su colaboración más reciente, vertida en el disco doble titulado Cocteau Trilogy, publicado hace apenas dos semanas y que se ha convertido ya en el centro de atención de la prensa francesa y el mundo musical de Europa. Se prepara una gran presentación en el foro más importante del momento, la sala Philharmonie, en París, donde habrá acción teatral, cinematográfica y dramatúrgica, pues esos son los ingredientes del gran acontecimiento discográfico que hoy nos ocupa.

Los antecedentes de este fabuloso álbum doble son dos pilares que fungen a manera de cimiento: el concierto para dos pianos que escribió Philip Glass para las hermanas Labeque y las suites para dos pianos que ellas crearon a partir de la ópera Les Enfants Terribles, que escribió en su momento Glass a partir del filme de Jean Cocteau.

La trilogía proviene de la serie de óperas que compuso Glass con películas de Cocteau: la referida Les Enfants Terribles, Orphée y La Belle et la Bete.

El último capítulo del libro Palabras sin música, que escribió Philip Glass, se titula precisamente La trilogía de Cocteau, y desmenuza la naturaleza dramatúrgica, semántica y estrictamente musical de esa serie monumental.

La primera idea que centró el trabajo de Glass fue resaltar los temas subyacentes de las tres películas. Como mejor se describen es a través de un par de dualidades: vida-muerte y creatividad sería la primera, y mundo cotidiano y mundo de transformación y magia sería la segunda. Estos temas se hallan en el centro de las tres obras y están explícitamente formuladas en las tres películas .