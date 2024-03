Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 23 de marzo de 2024, p. 5

Figura emblemática del movimiento estudiantil de 1968, primera ingeniera geóloga mexicana y una de las fundadoras del Instituto Mexicano del Petróleo y del Laboratorio de Geología de Yacimientos, María Fernanda La Chata Campa Uranga (1940-2019) es motivo del libro Cuaderno de viaje (2023), presentado en la Casa Refugio Citlaltépetl que dirige la periodista María Cortina. Fue editado por la Cámara de Diputados.

En ese acto, la escritora y periodista Elena Poniatowska, quien fue amiga de La Chata, dijo que se trata de un libro fuerte, profundo, además de bonito, que nos trae recuerdos de la lucha de un México muy distinto al de hoy .

Aparte de incluir fotografías familiares, archivos del trabajo de La Chata y objetos personales, incluye mapas de las regiones de nuestra tierra que investigó como geóloga en una época en la que pocas mujeres escogían dedicarse a la ciencia , apuntó Poniatowska. También comprende dibujos de Rini Templeton.

Hija del líder sindical del ferrocarril Valentín Campa y Consuelo Uranga, luchadora por los derechos de las mujeres, la homenajeada realizó su maestría y doctorado en geología tectónica y llegó a ser muy reconocida en evolución de la corteza terrestre , según confió a la articulista de La Jornada.

La Chata conoció a su marido, Raúl Álvarez Garín, en los movimientos estudiantiles de finales de los años 50. Eran compañeros de lucha, inteligentes y muy combativos , aseguró Poniatowska.

María Fernanda también nos dio la visión que muchos tenemos del 68. Toda su participación fue tan valiosa y notable como fue su vida de militante y científica. La recuerdo como una de las luchadoras más valiosas que han honrado a nuestro país .