Fosse, uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan en Europa, explicó que el arte no se expresa provocando que todo sea igual, al contrario, nos muestra diferencias, aquello que es ajeno o extraño.

Al hacerlo, el arte trasciende las fronteras de los lenguajes y los límites geográficos. Reúne, no sólo las cualidades individuales, sino también las características de un grupo de personas, por ejemplo, las naciones.

En su alocución, Fosse señaló: “cada persona es única y, al mismo tiempo, como todas las demás. La apariencia, se puede ver, es cierto, pero también hay algo dentro de cada persona que le pertenece, que la hace única. Podemos llamarlo alma o espíritu, o bien, podríamos no ponerle palabras, simplemente dejar que este ahí.

“Todo buen arte contiene precisamente eso: algo extraño, algo que no podemos comprender completamente, que, sin embargo, entendemos de cierto modo. Contiene lo enigmático, algo que nos fascina y, por tanto, nos lleva más allá de nuestros límites, y así crea la trascendencia que todo arte debe contener y a la cual conducirnos.

“La guerra es la batalla contra lo que yace en lo más profundo de cada uno de nosotros: lo único. Y es una batalla contra todo arte, contra la esencia más íntima de todo arte.

“He hablado del arte en general, no del arte teatral en particular; esto se debe a que todo buen arte, en el fondo, gira en torno a lo mismo: tomar lo singular y específico para hacerlo universal. Articula en su expresión artística aquello único con lo universal: no eliminando lo singular, sino enfatizándolo, dejando que lo extraño y lo desconocido brille claramente.

Es tan simple como que la guerra y el arte son opuestos, que la guerra y la paz son opuestos. El arte es paz.

El más representado

El novelista, dramaturgo y poeta noruego Jon Fosse (Hausgesund, 1959) ha escrito novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro.

En 2007 fue nombrado caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia y es autor de unos 60 poemarios, novelas y textos dramatúrgicos.

A pesar de ser un autor de una obra poco accesible para el gran público, es uno de los dramaturgos vivos más representados en Europa. Tiene la característica de ser minimalista y desarrollar su creación en un lenguaje sencillo pleno de ritmo, melodía y silencio.

El noruego fue conocido por la obra Alguien va a venir, junto con Naustet (1989) y Melancolía I y II (1995-96).

Desde hace años, el nombre del autor había figurado entre los candidatos más fuertes para el máximo galardón de las letras mundiales.

El texto conmemorativo de Jon Fosse, traducido al español por Raúl Alonso Díaz, se encuentra disponible en la página electrónica: https://n9.cl/tiph1.