Señaló que el agua no es un producto del mercado , sino que el acceso a ella es un derecho humano, por lo que su privatización llevaría a mayor escasez, desigualdad y precios más altos.

No podemos pensar en privatizar el agua y convertirla en un negocio. La oposición no tiene programas de bienestar para la gente. La oposición tiene en la cabeza negocios y quieren hacer del agua un negocio y no lo vamos a permitir.

Acompañada por habitantes del pueblo de La Magdalena Contreras, Brugada refrendó que instalará un gabinete intergubernamental que se reunirá todas las mañanas para atender y resolver problemas en el suministro, en el que participarán los gobiernos federal, del estado de México y la Comisión Nacional del Agua, así como de las 16 alcaldías, contralorías sociales y las comunidades.