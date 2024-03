Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 30

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, consideró que no sería lo mejor si se realizara un acto masivo en la máxima casa de estudios, en el marco de las campañas electorales de este año, aunque reiteró que la Universidad es un espacio abierto para todas las y los candidatos que deseen ir.

Al término de las sesiones ordinaria y extraordinaria del Consejo Universitario (CU) de ayer, se le preguntó al rector si ha recibido alguna petición de los partidos para acudir a la UNAM, y qué postura tendría respecto a posibles mítines.