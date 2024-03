S

onaban hojas y ramas bajo sus pies, un crujir suave pero en los pasos se delataba la urgencia de Estela y Manuel. El claror de la mañana apenas podía abrirse brecha entre lo tupido de los árboles; la algazara de las aves servía de protección para el escape. Estela por momentos sostenía su vientre –de cinco meses de embarazo– con una de sus manos y con la otra iba aferrándose a troncos que utilizaba para no caer en las bajadas. A pesar de las dificultades para andar, su vigor contagiaba a Manuel. Helicópteros sobrevolando. Militares mimetizados con el verdor de la sierra. Sierra inmensa. Devoradora.

Llegaron a La Vainilla, un caserío pobre donde pernoctaron. En la madrugada los gallos avisaron con puntualidad la siguiente maniobra; caminar hasta la carretera y abordar un autobús para alejarse del peligro. Manuel quedó de pie, a falta de asientos desocupados, atento a lo que sucedía en el trayecto; peligrosamente un retén militar se avizoraba. Soldados armados detenían automóviles y transportes. Estela sintió que el corazón se le huía de las costillas. Un anciano sentado a su lado le susurró: “hágase más pa’cá, que se siente su esposo”. El soldado que subió al camión indicó a los que estaban de pie que tenían que bajar para inspeccionarlos. No se dio cuenta de que en un asiento para dos iban cuatro. Estela abrazó con amor su vientre de cinco meses. Los que bajaron, ya no se sabría más de ellos.

Estela y Manuel se vieron por primera vez cuando la guerrilla –encabezada por el profe Lucio– celebró la Navidad en el pueblo de ella, El Saltito. En cuanto Estela miró a Manuel supo que con él quería estar y con él subiría al monte para unirse al grupo armado. Y así lo hizo. Pasado el tiempo, su embarazo los sorprendió y decidieron bajar de la sierra. Sierra inmensa. Inmensurable.

La huida continuaba. Ramiro, un camarada de lucha, les ofreció refugio en Agua Hedionda, Morelos, para que yo naciera; lo hice el día que el invierno tiene patentado su inicio. La represión policiaca y militar –contra los movimientos sociales y armados– se ensanchó por todo el país. Una torva de judiciales llegó adonde estábamos guarecidos. Estela, de pequeño cuerpo y delgadez morena, me envolvió con la enormidad de su valentía. Manuel estaba preocupado por nosotras, más que por él, pero Estela lo asió con fuerza del brazo: No te voy a dejar, si nos pasa algo, nos va a pasar a los tres . No nos separamos y como pudimos escapamos de aquella caza.