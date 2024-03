La oposición reprochó que legisladores de Morena no se presentaron de manera deliberada a la sesión. Sin embargo, el partido guinda explicó que el dictamen les fue entregado la noche anterior y no pudieron analizarlo porque llegó muy tarde. Lo anterior provocó que tampoco se revisara en la bancada, además de que no se ha hablado con las aerolíneas sobre el asunto. El partido se manifestó dispuesto a legislar sobre el tema, dadas las afectaciones que causa a la ciudadanía.