La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024

Guelatao de Juárez, Oax., La cuna del Benemérito de las Américas se entregó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último acto para conmemorar a Benito Juárez García que encabezó como titular de la más alta magistratura del país.

Juárez todavía está entre nosotros, Juárez todavía gobierna con su ejemplo , enfatizó el mandatario federal, al destacar que el ideario juarista ha sido referente y guía en su actuar como gobernante.

Aprovechó la ceremonia oficial por el 218 aniversario del mejor presidente en la historia de México para declararse seguro de que el próximo gobierno federal será sensible y entenderá que se debe atender, escuchar y respetar a todos los ciudadanos, pero la preferencia debe centrarse en los más pobres y marginados.

Desde esta pequeña comunidad de la sierra norte de Oaxaca, que hoy lleva el nombre del prócer, se vio a un López Obrador emocionado, y hasta conmovido, al que por momentos se le cortó la voz en su discurso para rememorar a quien ha sido uno de sus mayores referentes históricos, teóricos y políticos.

“Debo confesar aquí que la tarea de gobernar que me ha correspondido en estos años ha sido menos ardua y más tersa –que la convulsa que vivió Juárez– porque, desde hace mucho tiempo, tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca, nunca me ha fallado, porque Juárez todavía está entre nosotros, Juárez todavía gobierna con su ejemplo”.

En un discurso lleno de paralelismos entre la época jurista y la actualidad, el jefe del Ejecutivo hizo un recorrido histórico por varios de los pasajes de la vida de aquel dirigente que encabezó la reforma y la restauración de la República.

Desde su infancia en esta comunidad serrana, donde junto a la Laguna Encantada el niño Benito Pablo pastoreaba ovejas, su origen zapoteco, su destacada inteligencia en la escuela, su trayectoria como jurista y gobernante estatal, su visión como presidente y la defensa del país, el gobierno itinerante que lo llevó al norte y, sobre todo, su legado histórico.