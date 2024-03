Nos reunimos ayer (miércoles) en la normal de Ayotzinapa y la postura de madres y padres es que no podemos ir a la reunión sin nuestros representantes legales , entre ellos Vidulfo Rosales, señaló en entrevista Cristina Bautista, madre del estudiante Benjamín Ascencio Bautista.

De acuerdo con las familias de los estudiantes, esta decisión fue la que tomó la mayoría de ellos durante una reunión en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hace dos días. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han obtenido una respuesta formal de parte del gobierno federal a su solicitud de audiencia, ni tampoco se ha fijado una fecha para la mesa de diálogo.

Indicó que incluso los propios abogados les dijeron que si los padres querían ir solos, ellos lo entendían, pero nadie aceptó , y decidieron que a la reunión acudirán con sus asesores, porque son quienes durante nueve años y cinco meses nos han acompañado .