Apuntó que no sabe si el encuentro con los familiares de los estudiantes será antes o después de las elecciones del 2 de junio. Lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección se use ninguna de estas situaciones lamentables. Esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando, todos los días. Pero imagínense en época de elecciones .

El mandatario afirmó que su deseo es que los padres y las madres conozcan lo que ha venido sucediendo con las indagatorias y que se tiene avance en la búsqueda de los 43 estudiantes.