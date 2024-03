Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Para cumplir con las reglas de paridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) anuló las candidaturas al Senado de Movimiento Ciudadano en Jalisco y Campeche, encabezadas por varones, lo que derivó en un reclamo frontal del partido naranja por el método aplicado para esta definición.

Por lo pronto, anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por afectar la autodeterminación partidista con un proceso en el que, aseguró, no tuvo derecho de audiencia. También acusó conveniencia al tumbarle candidaturas con mayores probabilidades de triunfo .

Los afectados son Alberto Esquer Gutiérrez (Jalisco) y Eliseo Fernández Montufar (Campeche, considerado prófugo por el gobierno local). Sus espacios serán ocupados por las mujeres originalmente inscritas como segunda fórmula.

Ivonne Ortega, representante de MC ante el INE, acusó a dos consejeras de aplicar un feminismo que al final impedirá la incorporación de más mujeres al Senado.

Bendito Dios que no eran consejeras ustedes cuando yo era candidata a presidenta municipal, porque si no, desde su óptica, yo no habría podido competir porque mi pueblo es de mil 200 electores, y si no hubiera sido presidenta municipal, no habría sido nada , soltó.

Claudia Zavala aseguró que MC no cumplió lo establecido y subrayó que los compromisos de paridad deben ser de cumplimiento exacto.