Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 6

Pesquería, NL., No es con mano dura ni con autoritarismo como se debe combatir la inseguridad , aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Descartó que el descubrimiento de 10 cuerpos calcinados en este municipio tenga que ver con su campaña y rechazó haber recibido amenazas.

Primero en conferencia de prensa y luego en un discurso, la abanderada de Morena, PT y PVEM recordó a la oposición que quien declaró la guerra contra el narco, que desató la situación que apenas estamos pudiendo disminuir, fue (Felipe) Calderón y sus asesores están en el frente (opositor), igual que quien trabajó cercano a (Genaro) García Luna, (preso en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado) .

Habitantes del lugar se dijeron sorprendidos por los cuerpos encontrados. No son de aquí , señalaron. El señor Federico consideró que fue para que se diga que el municipio es muy violento, pero en realidad no lo es .

Francisco Merino coincidió. No se escucha que sean personas del municipio. Lo de los cuerpos fue muy espontáneo, porque nadie sabía eso. Pesquería no es un lugar violento. Soy taxista, trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y no hay nada de eso o de que nos asalten , afirmó.