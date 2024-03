▲ Con Felipe Calderón, Iberdrola obtuvo todo lo que pedía y mucho más. A cambio, ésta le dio el privilegio de ser su empleado formal. En la imagen, el ex mandatario panista con Ignacio Sánchez Galán, presidente de la trasnacional española. Foto Cuartoscuro

eben despertar aquellos que en sus sueños húmedos creen que es cosa del pasado la pausa en las relaciones entre los gobiernos de México y España, decidida un par de años atrás por el presidente López Obrador, pues ayer, de nueva cuenta, el propio mandatario recordó a propios y extraños que no hay buena relación con el rey (Felipe VI) de aquella nación europea, porque antes (en el régimen neoliberal) muchas empresas de aquella nacionalidad (consentidas de, cuando menos, Fox, Calderón y Peña Nieto) hacían lo que querían en nuestro país, y como ya no sucede, entonces al monarca eso no le gusta .

Pero más allá del berrinche real, López Obrador comentó que el inquilino del Palacio de la Zarzuela recibe a todos los (mexicanos) que van a quejarse (del mandatario). Por ejemplo, habló con el presidente de la Coparmex, una organización supuestamente de empresarios, pero vinculada a un partido político, que no puedo decir cuál, porque me censuran . Y por si fuera poco, mantiene protegidos a tres hampones (Calderón, Peña Nieto y Salinas de Gortari, a quien concedió la nacionalidad española). Eso sí, al rey le encanta meter las narices donde no lo llaman, aunque hay que reconocer que sólo lo hace si se trata de proteger a sus consorcios, procurarles negocios en terceros países y vender la idea de que cambiar espejitos por oro es un excelente negocio para las naciones receptoras.

Por cierto, uno de esos soñadores fue (¿es?) Marcelo Ebrard, quien, en 2022, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, por la libre y en un acto oficial con el canciller español José Manuel Albares (cabildero de las trasnacionales españolas) alegremente despausó (permítase el término) las relaciones bilaterales sin autorización de Palacio Nacional. En aquella ocasión dijo: Hemos convenido comunes acciones y reactivado toda la red de cooperación que tenemos ambos países. Fue un éxito; nos va a permitir avanzar rápido, a buen paso en la relación bilateral en favor de nuestros pueblos , y aseguró (léase mintió) que al presidente López Obrador le dio mucho gusto que se llevara a cabo , pero el mandatario lo desmintió tajantemente.