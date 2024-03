A propósito de sus declaraciones sobre el sector salud (La Jornada, 20/3/24), contra el déficit heredado del periodo neoliberal , celebro la creación de 150 nuevas escuelas de medicina, la próxima graduación de 20 mil médicos especialistas y la NOM-001-SSA-2023 para regular las condiciones laborales de los médicos residentes (no pasantes como confunde el balazo de la nota de Ángeles Cruz Martínez).

Presidente Andrés Manuel López Obrador: aunque a veces no concuerdo con su personal estilo de gobernar, simpatizo con su gobierno.

Este vínculo no sólo es recíproco y representativo, sino también participativo. Esto hace una relación más original y básica de pertenencia y posesión como vivienda.

El hombre no es propietario de la tierra, sino que la tierra y el hombre mantienen una relación mutua en la que ambos se poseen y se pertenecen.

Con estas palabras, toma conciencia de su relación de apropiación y posesión que no necesariamente de propiedad respecto a la tierra. El patrimonio se legitima por las instancias del Estado.

Han colocado motocicletas sobre las áreas verdes, llegan a vender en las zonas de descanso, obstruyen las entradas a nuestras casas y ponen en riesgo a los peatones por llenar las banquetas de autos del lado del Vips de Refinería, o en la misma ciclovía.

Hemos reportado varias veces este problema a las autoridades tanto del Parque Bicentenario como de la alcaldía.

Pedimos una solución a la brevedad, ya que del lado de las vías del Vips han llegado a sacar navajas por pelearse los espacios con personas que llegan de otros lados y hay muchísimas quejas en contra de ellos.

No es justo para los vecinos, somos una comunidad tranquila y los que vivimos de este lado de Azcapotzalco no podemos ni ocupar los autos esos días por no tener tampoco lugar, además de que son personas cínicas que dicen que le dan dinero a los policías y ellos los dejan trabajar libremente.

Tanto niños como adultos merecemos descansar ya que sufrimos aproximadamente 10 horas de soportar gritos que llegan a nuestros hogares, por lo que exigimos soluciones ya.

Francisca Bautista

Invitación

Análisis y reflexión sobre Pragmatismo, partidos políticos y transformación

El Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano AC invita a la reflexión y análisis sobre Pragmatismo, partidos políticos y transformación, con la participación del filósofo Gerardo de la Fuente Lora.

La cita es mañana a las 12 horas en el Parque del Cartero José Refugio Ménes, ubicado en la colonia Postal, cerca de la estación Villa de Cortés de la línea 2 del Metro.

Para mayores informes visita la página de YouTube del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano, así como de sus redes sociales Facebook y X (antes Twitter).

Imelda Beristáin, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa y Antonio Villegas