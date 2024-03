Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 23

Buenos Aires. No vinimos a robarte, vinimos a matarte , fue la frase citada por la agrupación de Hijos de Desaparecidos ( H.I.J.O.S.) durante la pasada dictadura militar al denunciar ayer el gravísimo atentado contra una de sus integrantes, cuyo nombre se mantendrá bajo reserva, la noche del 5 de marzo, cuando llegó a su casa y se encontró con dos hombres armados que la golpearon, ataron y amordazaron para después violarla, amenazándola de muerte y haciéndole entender que sabían quién era, y al salir escribieron en la pared VLLC , siglas que utilizan los seguidores del actual gobierno ultraderechista Viva La Libertad Carajo!

El hecho fue denunciado ante la justicia sin hacerlo público a pedido de la víctima, para reunirse con su familia que está en otra provincia. Fue un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación , advirtió H.I.J.O.S. en un comunicado

Responsabilizaron al gobierno del presidente Javier Milei, al que exigieron “el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial (…) Tiene un claro correlato con las acciones y discursos de odio de las máximas autoridades del país e incitan a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos”.

Mientras, otra serie de amenazas y acciones van en aumento a tres días de la gran marcha del 24 de marzo, Día de la Memoria, al conmemorarse el golpe militar de 1976, que instaló la dictadura más cruenta en la historia del país y que se extendió hasta 1983.

En el marco de una situación caótica, Milei sigue recurriendo a decretos para cerrar organismos de todo tipo, entre ellos los culturales, drigiéndose ahora contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) con la resistencia de todos sus agremiados, y las denuncias de actores y actrices sobre su lance contra la cultura.

Asimismo, dejó en el limbo a miles de familias campesinas, al cerrar un organismo que trabajaba en pro de las cooperativas productivas. Los despidos se multiplican y se nota un aceleramiento asombroso de eliminar empresas públicas, cuando la economía toca fondo y la situación social es insostenible.

El Estado está ausente ante el más grande temporal en la historia del país, y no cumplió con la ayuda estatal para los miles de afectados. Lo mismo hace con la epidemia de dengue a la que no dio ninguna importancia, aunque los hospitales no se dan abasto para atender a la cantidad de pacientes que llega.