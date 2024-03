Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 21

Bruselas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró ayer que la Unión Europea (UE) no va a morir por (el) Donbás , al referirse a declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.

No se trata de morir por (el) Donbás, se trata de ayudar a los ucranios para que no los maten por (el) Donbás, o no los maten en Kiev cuando sufra un bombardeo , dijo Borrell antes del inicio de la cumbre de la UE en Bruselas.

Por su parte, Eslovaquia y Hungría ratificaron la negativa de enviar armas a Ucrania, mientras Austria se pronunció a favor de utilizar los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania, no para continuar enviando armamento.