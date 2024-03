“¿Por qué no analizar si lo que está sucediendo es acorde al derecho internacional? Si no, es pura retórica.

Antes de la reunión, Josep Borrell, alto representante de la UE, declaró que Israel tiene derecho a defenderse, pero no a vengarse por los atentados de Hamas del 7 de octubre, y señaló que debe ejercer ese derecho a defenderse “de acuerdo con las leyes internacionales y el derecho humanitario.

Al fin de la jornada inaugural de una cumbre de dos días en Bruselas, los mandatarios del bloque también urgieron a Tel Aviv a no llevar una operación terrestre contra la ciudad palestina de Rafah , en el extremo sur de Gaza, donde se hacinan 1.5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por la guerra.

Estudiaremos. Tenemos un representante especial que estudia las garantías fundamentales de todos los habitantes en el mundo. Trabajaré con él para estudiar cuál es la realidad sobre el terreno e informar a los ministros , expuso. Recalcó que no se pueden cerrar nuestros ojos ante lo que sucede en Gaza.

Horas antes, un funcionario israelí indicó que sus tropas ejecutarán un asalto a Rafah, aunque ello provoque un distanciamiento con Estados Unidos.

El servidor público señaló que Rafah es el último bastión de Hamas y alberga a una cuarta parte de los combatientes del grupo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se comprometió a garantizar una evacuación de civiles y proporcionar el acceso a la ayuda humanitaria, medidas que los principales asesores israelíes tienen previsto debatir en la Casa Blanca en los próximos días, a instancias del presidente estadunidense, Joe Biden.

El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, uno de los enviados israelíes, dijo que Israel escucharía las ideas estadunidenses para Rafah, pero que la ciudad sería tomada tanto si los aliados llegan a un acuerdo como si no, en su alocución en el podcast Call me back with Dan Senor.