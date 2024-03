Springsteen habló brevemente con la multitud sobre su enfermedad antes de tocar solo en el escenario su última canción, I’ll See You In My Dreams. Phoenix, primero quiero disculparme porque tuvimos que mover el programa la vez pasada. Espero que no hayamos causado muchas molestias .

El Jefe interpretó la mayoría de los éxitos de su vasta colección, menos Born In The USA, pero agregó versiones de Nightshift, de los Commodores; Because The Night, de Patti Smith Group, y una sorpresa: Twist and Shout, de Los Beatles. Los fanáticos se volvieron locos con No Surrender, Born To Run, Rosalita, Dancing In The Dark, Glory Days y Tenth Avenue Freeze-Out que dejaron al roquero con una sonrisa de oreja a oreja mientras dirigió a sus seguidores cantando como si fuera su coro.

Este año ha sido en particular desafiante para Springsteen. Además de sus problemas de salud, en enero murió su madre, Adele Ann Springsteen, una de las favoritas de los fanáticos a quien se podía ver bailando con frecuencia en sus espectáculos. Ella tenía 98 años.

Dos días después de su muerte, Springsteen actuó en el acto MusiCares Persona del Año 2024, que honró a Jon Bon Jovi.

La edición 2024 de la gira comenzó en Phoenix y finalizará el 22 de noviembre en Vancouver, Canadá.