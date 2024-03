Llegó el momento romántico de la velada con Quiero ser libre, seguida por Anoche no dormí, ambos temas causaron en las parejas que se dieron cita, que se abrazaran y robarán un beso de su acompañante. La energía rocanrolera regresó en el escenario con la interpretación de Sigue llamando, Me quedé contigo y Quién puso el bomp.

▲ El recinto del coloso de Reforma se convirtió en una cafetería de los sesenta, para celebrar más de seis décadas de trayectoria de los Teen Tops. Foto cortesía de Marianne Pérez Mooren

Considerados en el país como los pioneros del rocanrol en español, los Teen Tops también tuvieron eco en Estados Unidos y España.

La música continúo con los éxitos como Presumida, para seguir con La suegra, en la canción Confidente de secundaria el público abandonó por unos instantes su silla para bailar o en su caso, saltar y mover la cadera.

Ambiente familiar

Tuti Martínez cambió de chaqueta en diferentes ocasiones, como si fuera un vestuario de una fiesta de 15 años, el guitarrista vistió de color tornasol, azul y negro, siguió con las canciones Rock nena linda y Pensaba en ti, con el tema Muchacho triste y solitario confesó que a veces así se sentía en su juventud.

Los integrantes actuales del grupo homenajearon a todos los músicos que pasaron por Teen Tops a lo largo de los 66 años de carrera, con un popurrí que incluyó las canciones Bule bule, La tierra de las mil danzas y Gloria.

En un ambiente familiar, los músicos brindaron interpretaciones de canciones como Maybelline y Tutti frutti, se recordó a muchas novias con Larguirucha Sally y causaron un estruendo entre los asistentes con el Rock de la cárcel.

Para inmortalizar la noche, Alex y su domadora, Chela Lora fueron los padrinos y entregaron una placa conmemorativa por el legado, influencia y vigencia en generaciones posteriores de la banda.

El ex integrante de Three Soul of My Mind reconoció la carrera del grupo y celebró sus 66 años en el medio, y los que le faltan , y además compartió su clásico grito: ¡...qué viva el rocanrooool!

Para cerrar el concierto, los Teen Tops junto a Alex Lora, interpretaron los temas Popotitos y La plaga, acto nunca antes visto, que con la voz del vocalista de El Tri, impregnó a esas canciones una estética diferente, más dura.