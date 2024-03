Ante señalamientos de que China está usando al país para introducir acero subsidiado a Estados Unidos, gobierno e iniciativa privada trabajarán de manera conjunta para demostrar con datos concretos que México no permite el comercio desleal.

No obstante, esto no significa que dichas importaciones estén pasando a Estados Unidos: Si vemos la información, los números no dan; es infundada la acusación de que México es un patio trasero para las exportaciones de China a ese país. Es más: si analizamos con detalle, es más lo que viene a México de China desde Estados Unidos , indicó Gutiérrez Muguerza. Aseguró que la industria trabaja de la mano con la SE para defender su postura: Estamos bien representados .

Víctor M. Cairo, nombrado nuevo presidente de la Canacero en la asamblea, señaló que uno de los principales problemas de la industria es la inseguridad, pues sólo en 2023 sufrió el robo de alrededor de 9 mil toneladas de acero, equivalente a 150 millones de pesos.