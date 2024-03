Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 15

Oaxaca. Oax., En la polémica sobre el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego no hay nada personal, lo que sucede es que este gobierno decidió cancelar los privilegios fiscales y eliminar las condonaciones, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En torno a los 63 mil millones de pesos que adeuda de impuestos, aún no es cosa juzgada, porque la decisión está en manos del Poder Judicial.

De gira por Oaxaca, se refirió al campo de golf concesionado al empresario en Huatulco explicando las razones: “¿Qué sucedía? No pagaban nada. Y Fonatur, que es el gobierno o, mejor dicho, que utiliza dinero del presupuesto, que es de dinero del pueblo, tenía que aportar para el mantenimiento del campo. No sólo no pagaban, sino que se tenía que entregar un subsidio. Se vence el contrato y decidimos: A ver, si ya tienes el campo de golf, cómpralo.

“Hicieron chanchullo con una persona, un funcionario, por lo que supuestamente se ampliaba el plazo del contrato hasta 2027… es ilegal y sin duda inmoral. Ante eso, ¿qué se decidió? Vamos a convertirlo en área natural protegida”.

López Obrador aseveró que ese campo une dos reservas y se quiere construir un parque para el disfrute de la gente, y aprovechar para que se tenga una playa pública. Aseguró que estas dos áreas se van a unir, miles de hectáreas que pasan a formar parte de reserva natural. Se tomó la decisión pensando que los turistas nacionales y extranjeros acudirán a Huatulco a disfrutar la naturaleza, a futuro es lo más atractivo.