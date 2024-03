Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 15

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía (SE) aseguró que la disputa del gobierno federal con la firma estadunidense Vulcan Materials en torno a un terreno al sur de Playa del Carmen, conocido como Calica, es un tema de arbitraje que sigue un proceso.

Interrogada sobre si el gobierno se alista para tomar el control de esa área, indicó que no es un tema del que esté enterada y competa a la secretaría que dirige.

Desde el ámbito de la Secretaría de Economía lo que veo es un tema de arbitraje que está llevando su curso procesal conforme a las disposiciones. Yo no veo ese tema, no estoy enterada, no le corresponde a la Secretaría de Economía , indicó luego de participar en la 76 Asamblea de la Cámara Nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero (Canacero).

En los últimos días trascendió que luego de varios años de negociaciones, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se alista para declarar área natural protegida una zona de 2 mil hectáreas en la selva de Quintana Roo, la cual ha sido explotada durante 37 años por la minera canadiense Vulcan Minerals.