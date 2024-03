En este momento todos en el equipo están trabajando bien juntos, unidos, y lo puedes ver en la pista y lo eficientes que hemos si-do en el último año. Entonces no veo razón para cambiar , apuntó.

No sé qué cláusula tiene Max en su contrato. Es mejor que le pregunten. Hasta donde sé, tiene un contrato con el equipo y está comprometido con la escudería. Y el resto, creo que no me corresponde comentar nada , agregó.

Sainz analiza su regreso

Por otro lado, Carlos Sainz manifestó este jueves su confianza en estar suficientemente en forma para pilotar su Ferrari en el Gran Premio de Australia, pero advirtió que decidirá si corre o no dependiendo de cómo responda su cuerpo en los ensayos libres.

El español fue operado de apendicitis hace dos semanas, por lo que causó baja en la carrera de Arabia Saudita y fue remplazado por el joven piloto de reserva Oliver Bearman, quien terminó séptimo.

Cada día me siento mucho mejor, la primera semana fue dura. Ahí fue cuando lo vi todo un poco más oscuro, pero durante la segunda, la recuperación se aceleró mucho y empecé a tener confianza en poder saltar mañana (hoy) al coche y hacerlo bien. Veré cómo me siento, soy positivo al respecto , declaró Sainz, quien fue tercero en la prueba inaugural de la temporada en Baréin.

El Gran Premio de Australia se llevará a cabo este domingo 23 de marzo (sábado tiempo de México).