Viernes 22 de marzo de 2024, p. a12

El mexicano Donovan Carrillo logró avanzar a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Montreal 2024, luego de una asombrosa actuación ayer en el programa corto varonil, donde culminó en el lugar 15.

Al ritmo de la canción Sexy Back, de Justin Timberlake, y con una rutina de poco más de un minuto, el jalisciense, quien portó un vistoso traje negro, cautivó al público y a los jueces, quienes le dieron una puntación de 80.19 unidades, con lo que superó su mejor marca en el programa corto, que hasta ese momento era de 79.69, la cual consiguió en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 y que le otorgó el pase a la final de dicha justa.