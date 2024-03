Reyes Martínez Torrijos

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 4

El narrador japonés Haruki Murakami escribió La ciudad y sus muros inciertos, que ya está en librerías mexicanas. La novela nació como relato breve temprano en la carrera del autor, y ya contenía muchas de sus obsesiones literarias, luego enriquecidas con las capacidades que desarrolló en cuatro décadas de trabajo.

La novela, editada en español por Tusquets y traducida por Juan Francisco González Sánchez, rompe un silencio de seis años del autor en ese género. Murakami (Kioto, 1949) consignó en su epílogo: “Ha supuesto para mí un alivio enorme, como si hubiera conseguido arrancarme una espina clavada.

Era una espina que para mí significa mucho (tanto en lo profesional como en lo personal) Abordar la rescritura de aquella obra me ha permitido revivir los escenarios en que se desarrollaba y volver a habitar aquella ciudad, 40 años después de su concepción.

El volumen se centra, como en la conocida novela Tokio blues, en un protagonista joven. En La ciudad... el personaje está enamorado de una chica a quien conoció en un concurso estudiantil y ve poco. Es el tiempo en que ella está a punto de alejarse completamente de él.

La joven le cuenta la historia de una extraña urbe amurallada localizada en otro mundo y la sensación que tiene de que su verdadero ser habita ese sitio. Sobreviene la despedida entre ambos y pasarán años para que el personaje y narrador encuentre atisbos de esa ciudad y un probable nuevo encuentro con su amor.

Se lee en la novela: “Si de verdad me buscas, si de verdad deseas encontrar con todas tus fuerzas a mi auténtico yo… En aquel momento no te atreviste a decírmelo. Te rodeé los hombros con mi brazo. Llevabas un vestido de tirantes verde pálido. Apoyaste una de tus mejillas en mi hombro. A quien había rodado los hombros, bajo el telón de fondo del crepúsculo estival, no eras tú, realmente tú, según habías afirmado, sino una sustituta, una sombra que remplazaba a tu verdadero yo”.