Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 22 de marzo de 2024, p. 27

Sobre el cártel inmobiliario, la falta de transparencia y su decisión de votar en contra del matrimonio igualitario fueron las preguntas con las que estudiantes de la Universidad Iberoamericana increparon al candidato de la alianza opositora Va X la CDMX –formada por PAN, PRI y PRD–, Santiago Taboada.

Durante dos horas el panista expuso su proyecto de ciudad ante los estudiantes, entre quienes se encontraban personas que le gritaban ‘jefe de gobierno’.

“Soy Diana Torres, estoy en la maestría de políticas públicas y no me parece cómo le contestaste a mi compañera Camila. Te voy a poner el balón otra vez, a ver si nos contestas a las mujeres jóvenes y que no te estamos gritando ‘jefe de gobierno’”, dijo la chica, quien criticó la decisión, de cuando era alcalde de Benito Juárez, de colocar letreros con familias heteroparentales en parques públicos y excluía a familias con padres del mismo sexo.