n la época cumbre del pensamiento y la práctica neoliberales, el Centro de Investigaciones Económicas de la universidad pública de Nuevo León invitó al economista Vernon Smith (Premio Nobel de Economía), de la Universidad George Mason, a dar varias charlas. En ellas se colaba un tufo celebratorio en torno a la privatización y venta de los bancos al capital extranjero. Smith deslizó su magisterio colonizador: Subasten su industria energética, privaticen, tienen un gobierno que controla el petróleo; véndanlo, subástenlo a firmas privadas; eso les dará algo de dinero; qué saben los gobiernos de manejar negocios .

Lo que Smith profesaba era un chicle muy mascado. Pero sonaba animoso para los inversionistas de la capital neoleonesa, que resultó beneficiado con el cierre (10 mil obreros lanzados al desempleo) de la Fundidora de Monterrey. Una de las excusas para cerrar la que fue la principal siderúrgica de América Latina era la de sus emisiones contaminantes. ¿Quiso eso decir que mejoró la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey (AMM)? No. Al contrario. Pero la división de aceros planos de esa paraestatal, que operaba con números negros, fue vendida a los dueños de Industrias Monterrey (IMSA). No se sabe que en manos privadas esa empresa haya contaminado. El mensaje es claro: lo público contamina; lo privado purifica.

Una agenda que se pensaba agotada recibe, en el arco de las campañas electorales, un nuevo impulso. Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, anuncia que cerrará la refinería de Cadereyta y la de Ciudad Madero, con el esperado acompañamiento de otra campaña: la de los medios empresariales comprometidos con la oposición. La voz cantante la lleva, en Monterrey, el diario El Norte.

Querer volver al pasado no es una frase que nació para descalificar al adversario. En la voz y la voluntad de la oposición a Morena es todo un programa. Y no se trata de volver a cierto pasado épico o al de las altas tasas de crecimiento durante la política de sustitución de importaciones, sino al pasado inmediato y del que la 4T no ha podido quitar sino una leve capa: el del capitalismo salvaje llamado, con suavidad, neoliberalismo.