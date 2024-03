En su diagnóstico, sentido, pensado y vivido, los pueblos originarios de la Tarahumara no sólo ven por su bien. Al compartir su preocupación por la devastación ecológica de su entorno, piensan que es ahí donde se genera buena parte del agua para el norte de México, que sus bosques, cada vez más mermados, son el gran pulmón de estas áridas llanuras norteñas. Advierten de la cultura extractivista, consumista, individualista, que aísla a las personas e impide solidaridades.

Pero el documento no se queda en el diagnóstico, no insiste en una visión victimista de los pueblos originarios de la Tarahumara. Haciéndose siempre eco del pensamiento del papa, plantea que estos pueblos, con sus valores –espiritualidad, comunión, bondad, compromiso, resistencia, austeridad, convivialidad, amor por la naturaleza– tienen un gran aporte a la construcción del buen vivir para todos y para nuestra casa común.

Para concretar esta ardua tarea, la premisa es que los cuatro pueblos originarios de la Tarahumara –rarámuri, ódame, o’oba y warixó– deben ser considerados sujetos, protagonistas de su propio proceso hacia el buen vivir. No como meros receptores de apoyos, beneficiarios pasivos de programas que ellos no idearon. Esta postura cuestiona los enfoques asistencialistas, estadocéntricos y paternalistas. Los pueblos originarios no sólo pueden salvarse a sí mismos, sino dar su aporte para resolver la crisis ecológica y humanitaria, transmitiendo su sabiduría, compartiendo su memoria, sus narrativas, que poco a poco han ido recuperando.

Todo esto implica un deber de justicia para con ellos por parte del gobierno y de la sociedad: reconocerlos y valorarlos como otro, como los principales interlocutores, escuchar sus temores y esperanzas, aprender de ellos.

El llamado que hacen los pueblos de la Tarahumara implica que, ahora que es tiempo de campañas, de proyectos y planes de gobierno, el acercamiento a ellos rompa las prácticas electoreras, manipuladoras y arrogantes de los actores políticos. Ha de llegarse a ellos, si así lo permiten, antes que nada a escucharlos, luego, pedirles permiso para presentarles propuestas y que sean ellos quienes las evalúen y decidan sí y cómo se ponen en práctica.

El sexenio que termina llevó a cabo importantes programas con los pueblos originarios, como el de Justicia para el Pueblo Yaqui, e invirtió además muchos recursos. Hoy es tiempo de justicia para los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. Que no se confunda con pasividad su paciencia. No es que les falte voz; a nosotros nos falta oído.