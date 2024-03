Carolina Gómez Mena

Jueves 21 de marzo de 2024

El virus del papiloma humano (VPH) no sólo origina cáncer cervicouterino, sino también orofaríngeo, anal, en vagina, vulva y pene, alertaron ginecólogos e infectólogos, quienes detallaron que hay más de 200 tipos de VPH, pero únicamente alrededor de 14 son responsables de los casos de displasia.

En conferencia de prensa el ginecólogo y obstetra, Álvaro Peña, explicó que el VPH no solamente genera cánceres de cérvix, pues las personas no sólo tienen contactos sexuales vía vaginal, hay otros medios y eso no lo estamos estudiando. Por ejemplo, las relaciones anales no se analizan ni en México ni en el mundo .

El especialista subrayó que 80 por ciento de las personas contraerán el VPH en algún momento de su vida y precisó que en mujeres la mayor prevalencia del virus ocurre entre los 20 y 24 años y en los hombres a partir de los 42 años.

Destacó la necesidad de inmunizar contra el patógeno, que es responsable de más de 75 por ciento de los cánceres de vagina, 70 de los de vulva, más de 90 de los de ano y 60 de los de pene. Asimismo aproximadamente 70 por ciento de los cánceres orofaríngeos están vinculados con el VPH y 95 por ciento de los casos de displasia cervical.