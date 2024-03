Incluso se registraron algunos conatos de enfrentamientos entre las estudiantes y militantes feministas que defendían la presencia de la antropóloga mexicana en el recinto universitario frente a los activistas enardecidos que reclamaban el boicot para hacer de la universidad un espacio libre de transfobia , además de lanzar frases como aquí está la resistencia trans o mujeres con pene, mujeres con vagina, hay muchas más mujeres de las que te imaginas .

Una vez que se logró retomar la conferencia, la propia Lagarde se mostró un tanto afectada, pero también agradecida por el apoyo recibido; señaló que es exótico que en las circunstancias actuales no hubiera un incidente como el que vivimos. Hemos estudiado y vivido muchas cosas desde el feminismo, entre otras que no hay nada que no sea contradictorio .

Desde la Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde, de la localidad española San Fernando de Henares, se condenó la embestida.