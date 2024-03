César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 21 de marzo de 2024, p. 8

Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) del no ejercicio de la acción penal a cualquier involucrado por la presunta tortura de la que, asegura, fue víctima.

La defensa legal de Aburto Martínez presentó la demanda el pasado 14 de marzo ante el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Entre los actos que reclama está: La consulta de determinación del no ejercicio de la acción penal . Sin embargo, el juzgado no le concedió la suspensión provisional, ya que le dio un plazo de cinco días al quejoso para ratificar su firma, de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda.

A finales de febrero, la FGR informó a la juez que no se encontraron elementos que evidenciaran actos de tortura cometidos contra el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio tras su arresto.