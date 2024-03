El ex canciller comentó durante su intervención en la asamblea general ordinaria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) que se buscaría instituir ese órgano para atender los robos y problemas de seguridad, el cual también estaría integrado por las diferentes instancias que tienen que participar en seguridad.

De obtener la victoria el 2 de junio, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, podría crear un consejo de seguridad en el que participen empresarios del sector transporte para garantizar que no se cometan más robos en carreteras, declaró Marcelo Ebrard Casaubón, en representación de la aspirante.

Explicó que se buscaría emplear drones, así como inteligencia artificial para elevar la seguridad en caminos y carreteras.

El ex funcionario reconoció que están rebasados los agentes del Ministerio Público para investigar los asaltos contra camiones de carga que movilizan mercancías, pues se comenten 23 mil delitos y sólo hay 5 mil personas que tienen que hacer las indagatorias.

Ebrard Casaubón resaltó que durante el mandato de Sheinbaum se proyecta que la inversión en infraestructura carretera y portuaria de México crezca entre tres y cinco veces en los próximos seis años.