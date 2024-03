Esto es como un gigante que han organizado, con los pies de barro , enfatizó el ex canciller, quien evaluó correcto que el gobierno mexicano haya dejado en claro que no admitirá en territorio nacional a ninguna persona por determinación de una autoridad estatal.

Sobre la ley SB4 de Texas, consideró que responde a una maniobra político-electoral de los republicanos de cara al proceso interno y confió en que la norma no se podrá implementar y tampoco tendrá éxito, pues al final del día van a tener que entregar a los migrantes a la autoridad federal.

El ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón estimó ayer que la eventual llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense podría generar turbulencias en la relación con México, pero el avión va a seguir volando y sólo hay que abrocharse los cinturones , subrayó.

Ebrard recordó que con Trump, México logró un tratado comercial, no le aplicaron aranceles y no aceptó ser tercer país seguro, lo cual significaba que se quedarían en el país más de 2 millones de migrantes.

Radicalismo nunca visto

El ex funcionario aceptó que puede haber turbulencias, porque la situación en el país del norte es más crítica. Hay un radicalismo que no se había visto antes. Ejemplo de ello es la ley SB4, puntualizó.

Añadió que esa norma implica regresar a antes de los años 60 del siglo pasado, cuando había estaciones del ferrocarril en Arizona, en los que había anuncios donde se decía que no se admitían irlandeses ni mexicanos.

Con la ley referida, cualquier persona que no tenga documentos se convierte en delincuente. Nunca lo habíamos visto , ratificó Marcelo Ebrard, quien comparó esa normatividad con la que permitió el apartheid.

Contra ese tipo de expresiones, apuntó que la fuerza en Estados Unidos a favor de una buena relación económica con México es mucho mayor.