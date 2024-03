N

o es sólo el resultado de la encuesta de uno de los principales diarios opositores, al que suponían aliado incondicional, lo que genera desánimo en el equipo de Xóchitl Gálvez. Ha salido a la superficie lo que difícilmente se ocultaba: un pleito por el dinero. Xóchitl se quejó en Canacintra y otros foros de la falta de recursos, puso como ejemplo que sólo cuenta con mil 500 espectaculares en todo el territorio nacional y requeriría que fueran 10 veces más, ya que, según sus palabras, enfrenta una elección de Estado . Anunció una colecta popular a partir de 10 varos para financiar sus actividades. El líder del PRI, Alito Moreno, respondió indignado: en los primeros 19 días de campaña su partido ha aportado 65 por ciento de los recursos prometidos. Claro, no todo es para Xóchitl, sino para los candidatos en su conjunto y hay que distribuirlos. Ese porcentaje representa aproximadamente mil 600 millones de pesos. ¿Quién está mintiendo? Los desencuentros de Xóchitl y Alito son frecuentes. Cabe recordar que los recursos no son de los partidos ni de los candidatos, son los subsidios que les asigna el Instituto Nacional Electoral.

La guerra sucia