Esto va más allá, por mucho se definirá en este año el posicionamiento en la disputa interimperialista por la hegemonía; Estados Unidos se aferra a no perder su bastión regional, Latinoamérica, que se le va de las manos, en el innegable ya liderazgo retomado de México, con el gobierno de AMLO, con el financiamiento y sutil asesoría, vía el Poder Judicial correspondiente, en los pasados golpes de Estado, fallidos en Bolivia y Brasil, pero con un gran éxito como Perú y su joya Argentina y su lunático, cierra el triángulo la España trasnochada neoliberal en sus corifeos franquistas, Vox, Cayetanas de los estreñidos, Fundación para la libertad de Mario Vargas Llosa y sus tres cortesanos: Salinas, Calderón y Peña, autoexiliados a salto de mata; todo, vía el neointervencionismo botsgobbelsiano, no es casualidad. Este es el real cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez. Grave si Morena sigue en la confianza. Si ya se ven las greñas de Milei, mejor lo que el viento a Juárez.

En este escenario, evoqué la frase la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro del escritor chileno Luis Sepúlveda. ¿Qué significado adquiere esta oración en nuestro momento actual? Por ejemplo, ¿cómo caracterizamos las políticas sociales- económicas implementadas en el periodo neoliberal?, ¿beneficiaron al pueblo de México? Si hubiera sido así, AMLO no hubiera arrollado en las elecciones de 2018. La lección es: olvidar, desconocer, tergiversar, desfigurar o borrar nuestra memoria histórica, siempre ha sido un arma de la derecha. En efecto, el 2 de junio, el pueblo de México decidirá por la regresión al pasado o continuar con la transformación.

Destaca la estrategia similar a la usada en los albores del siglo XXI por Vicente Fox Quesada para acceder al poder, todo un hito en la ausencia de conocimiento, seriedad y propuesta para atender los asuntos públicos: con improvisación, ocurrencia y maledicencia logró sorprender al mexicano común desinformado e insatisfecho.

El actual dirigente real de la oposición, Claudio X. González, repitió la receta sin saber que la enfermedad sanó con el tiempo y la toma de conciencia, o mejor dicho, los ciudadanos mexicanos ya no necesitan prescripciones con medicinas tóxicas para conservar el buen estado de salud logrado con una ingesta sana, suficiente y adecuada.

Daniel Moctezuma J.

Insta a atender las enfermedades crónicas

Diabetes, hipertensión

y endémica obesidad

han mermado calidad

de vida en nuestra nación.

No tenemos otra opción

que tomarlo muy en serio

revertirlo no es misterio

es cuestión de vida o muerte

no hay que dejarlo a la suerte:

cambiamos o al cementerio.

Guadalupe Martínez Galindo

Invitaciones

Cineterapia: Ni una más

El Albergue del Arte invita a seguir con el programa itinerante de Cineterapia de #emergentemx y #Dragón Estudios dentro de los viernes de cineclub. Proyectando las películas Ni una más, documental de Claudia Loredo, y The Day I Became a Woman, de Marzieh Meshkini. Modera la charla Ana Bárcenas.

Hoy a las 18:30 horas, en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: 55-5554-6228. Entrada libre.

Se buscan lectores

La batalla por Tenochtitlan, de Pedro Salmerón Sanginés. Los lectores siguen leyendo historia. Parte II Guerra y Parte III Sitio. De la página 91 a la 217. Los esperamos hoy a las 19 horas. Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM Código: galatea24. Conduce: Maestra Rosalba Olivares.

Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo